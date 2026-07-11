"Wedding ohne Waffen": Rund 1800 Menschen demonstrieren gegen Rheinmetall

Berlin - Circa 1800 Menschen haben am Samstagnachmittag im Berliner Ortsteil Humboldthain gegen die Rüstungsproduktion von Rheinmetall protestiert.

Die Polizei änderte nach einigen Zwischenfällen die Demoroute. © X/Polizei Berlin

Während der Demo kam es laut Polizei zu einigen Zwischenfällen. Neben Verstößen gegen das Vermummungsverbot und gezündeter Pyrotechnik gab es auch Versuche größerer Gruppen, zum Firmengelände vorzudringen.

Die Einsatzkräfte änderten deshalb die Demoroute.

Das Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" hatte die Kundgebung mit dem Titel "Wedding ohne Waffen – gemeinsam gegen Krieg" ins Leben gerufen.

"Gegen den Krieg der Reichen. Für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung", teilte das Bündnis mit. Sie würden keine Waffenindustrie, weder in ihren Kiezen, noch sonst irgendwo wollen, hieß es weiter.