Auto, Bahn und Co. - Mit diesen Einschränkungen müssen Reisende an Pfingsten rechnen

Grund dafür sind Instandsetzungen des Streckenabschnitts zwischen Stralsund und Neustrelitz . Wer trotzdem am Wochenende nach Rostock möchte, sollte mit S-Bahn bis Oranienburg fahren und dort in den RE5 einsteigen.

Ein verlängertes Wochenende bietet sich gut für einen kleinen Trip. Diese Chance nutzen jedoch viele, weshalb es in Zügen voll werden kann - vor allem bis an die Ostsee !

Ebenso fährt der RE3 an Wochenenden und Feiertagen zweimal mehr am Tag. So starten um 8 Uhr und um 10 Uhr Züge vom Berliner Hauptbahnhof in Richtung Stralsund. Wer hingegen mit dem Auto fährt, sollte genug Zeit einplanen sowie ausreichend Essen und Trinken mitnehmen.

Grund sind Arbeiten an einem elektronischen Stellwerk, und der Rückbau der provisorischen Aufzüge am S-Bahnhof Schöneweide.

Auch auf den Straßen wird ein Chaos erwartet. © Peter Kneffel/dpa

Auf den Straßen wird nämlich ein ähnliches Chaos erwartet. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnet bereits am Freitagnachmittag mit dichtem Verkehr auf Berlins Autobahnen und Ausfahrtsstraßen.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es hauptsächlich auf diesen drei Abschnitten zu Verzögerungen: Auf der A111 in Richtung Hamburg in Höhe des Tunnels Flughafen Tegel, der A113 in Richtung Dresden in Höhe Schönfelder Kreuz und der A114, ebenfalls in Richtung Hamburg, zwischen Pasewalker Straße und Bucher Straße.

Hinzu kommen zahlreiche Baustellen auf der A10 in Brandenburg, weshalb im gesamten Berliner Ring mit Einschränkungen gerechnet wird.