Ärger am Gleis: Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim bleibt das Sorgenkind

Wer regelmäßig mit der Bahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim unterwegs ist, braucht auch weiterhin gute Nerven.

"In Folge des Eisregens und der großen Kälte" hätten die für hohe Geschwindigkeiten erforderlichen Belastungs- und Testfahrten noch nicht abgeschlossen werden können, teilte die Deutsche Bahn am heutigen Freitag in Frankfurt und Stuttgart mit.

Erst am kommenden Mittwoch könne wieder das komplette Zugangebot gefahren werden. Reisende und Pendler müssten weitere zwei Tage mit Einschränkungen rechnen.

Der Fernverkehr werde weiter umgeleitet, hier müssten sich Fahrgäste auf längere Fahrzeiten einstellen, hieß es.

Für den Regionalverkehr verwies das Unternehmen auf Ersatzbusse, die weiter im Einsatz seien. Erste S-Bahnen könnten die Riedbahn genannte Strecke dagegen ab Montag teilweise wieder befahren. Reisende sollten sich online oder über die App DB Navigator informieren, riet die Bahn.