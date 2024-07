Brandanschlag auf Bahnstrecke: Staatsschutz prüft politische Motivation

Alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen können wegen des Kabelschadens nicht im Bremer Hauptbahnhof halten. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Bremen verübt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach zündeten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen gezielt mit einem Brandmittel an.

Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Sagehorn (Landkreis Verden) ist gesperrt. Alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen können in der Folge nicht im Bremer Hauptbahnhof halten.

Ersatzweise fahren sie über Kirchweyhe (Landkreis Diepholz). Die Deutsche Bahn empfiehlt betroffenen Reisenden, zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Kirchweyhe die Züge des Nahverkehrs zu nutzen. Die Beeinträchtigungen auf der Strecke dauern ihren Angaben zufolge mindestens noch bis zum Abend an.

Auch die Regionalzüge sind auf der Strecke Hamburg-Bremen von der Teilsperrung betroffen: Die Metronom Eisenbahngesellschaft meldet auf ihrer Internetseite, dass es zu erheblichen Verspätungen und Teilausfällen kommt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Schadenshöhe kann nach Angaben der Polizei bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund.