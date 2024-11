Brücke zwischen Düsseldorf und Köln mit Hammer überprüft: Bahn rollt wieder!

Mitarbeiter von Straßen.NRW prüfen mit einem Hammer, ob die Brücke zwischen Langenfeld und Monheim noch verkehrsfähig ist. © Roberto Pfeil/dpa

Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag, nachdem der Abschnitt in der Nacht wieder freigegeben worden war. "Die Züge fahren wieder regulär."

Weil Schäden an einer Straßenbrücke in Langenfeld - etwa in der Mitte zwischen Köln und Düsseldorf - entdeckt worden waren, musste die Stelle über den Bahngleisen geprüft werden. Die Feuerwehr hatte laut Straßen.NRW sich lösende Betonteile gesehen.

Die Brücke sei in der Nacht gegen 1.30 Uhr für den Autoverkehr und kurz darauf auch für den Bahnverkehr wieder freigegeben worden, berichtete die DB-Sprecherin.

Auch eine Prüfung der Brückenunterseite entlang der Oberleitungen war zuvor vorgenommen worden.

Die Sperrung auf einer der Hauptstrecken in NRW hatte vorübergehend zu zahlreichen Beeinträchtigungen geführt.