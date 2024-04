Deutsche Bahn stellt neues Zweierabteil vor: "Vision" für mehr Privatsphäre!

Die Deutsche Bahn hat am Dienstag ihr neues Zweierabteil vorgestellt. © Deutsche Bahn AG / Tobias Holzer

Die neue Sitzkabine bietet Platz für zwei Personen und soll "private und vertrauliche Gespräche in einer geschützten Umgebung" ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Das Zweierabteil wurde am Dienstag zum Start der Messe "DB Mobilität erleben" in Berlin vorgestellt.

An der Idee arbeite man bereits seit über einem Jahr, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber TAG24.

Noch handle es sich allerdings um eine "Vision". Im Rahmen einer Testphase soll nun geprüft werden, ob das Konzept eines geschlossenen Zweierabteils die Kundenzufriedenheit steigern könne.

Diese Vision sei dabei Teil eines größeren "Zukunftsprogramms" der Bahn, erklärt Michael Peterson (53), DB-Vorstand Personenverkehr: "Wer sich in das Modell des ICE-Zweierabteils setzt, erahnt schon jetzt, wie sich Bahnfahren bald anfühlen kann."

TAG24 hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt, wann und auf welchen ICE-Strecken die neuen Abteile getestet werden. Eine Rückmeldung hierzu steht noch aus.