Deutschlandticket-Abo sorgt für Ärger: Mann dreht durch und beißt Polizisten

München - Die Kündigungsbedingungen des Deutschlandtickets haben am Münchner Hauptbahnhof für Ärger gesorgt.

Die Bundespolizei hat am Münchner Hauptbahnhof mit einem aggressiven Deutschlandticket-Abonnenten zu tun gehabt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein 29-Jähriger wollte am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, an einem Infopoint das Abo seines Deutschlandtickets kündigen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Als ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ihm erklärte, dass dies nur online möglich sei, beleidigte und bedrohte er ihn.

Als eine Streife der DB-Sicherheit ihn daraufhin aus dem Bahnhof geleitete, beleidigte und bedrohte er auch diese. Deshalb wurde die Bundespolizei zur Unterstützung gerufen und der Mann auf die Wache gebracht.

Dem aggressiven 29-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem wollte er aber nicht freiwillig nachkommen. Beamte brachten ihn deshalb nach draußen.

Doch der Mann fing an, sich zu wehren, woraufhin die Polizisten ihn zu Boden rangen. Dabei biss der 29-Jährige einem 23-jährigen Beamten in den Unterarm und zerriss dessen Handschuh.