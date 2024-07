Entlastung für viele Fußgänger in Lichtenrade: Unterführung am Mauerradweg öffnet vorzeitig

Berlin - Der langersehnte Lückenschluss im Mauerradweg an der Dresdner Bahn im Süden des Berliner Ortsteils Lichtenrade ist seit dem heutigen Donnerstag geöffnet.

Der Durchgang wurde für den Fuß- und Radverkehr vorzeitig ermöglicht. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Wie die Deutsche Bahn und das Bezirksamt mitteilten, haben sie sich kurzfristig darauf geeinigt, die Unterführung schon früher zu eröffnen.

Die Bauzäune wurden somit vor der offiziellen Eröffnung abgebaut und der Durchgang für den Fuß- und Radverkehr ermöglicht.

Somit steht eine neue Möglichkeit für die Querung zwischen dem südlichen Lichtenrade und Blankenfelde-Mahlow zur Verfügung.

"Die vorgezogene Öffnung bringt eine wichtige Entlastung im Süden für die derzeitig geschlossene Bahnquerung an der Wolziger Zeile", so Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck in der Pressemitteilung.