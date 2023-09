ICE bleibt auf offener Strecke liegen: Bahn-Trasse noch bis in die Nacht gesperrt!

Frankfurt - Aufgrund einer Störung an einer Oberleitung ist am heutigen Sonntag ein ICE auf offener Strecke liegengeblieben. Hunderte Reisende mussten evakuiert werden.

Fahrgäste wurden aus dem liegengebliebenen ICE in einen weiteren Fernverkehrszug evakuiert. © 5VISION.NEWS

Am Vormittag rauschte der InterCity-Express in Richtung Frankfurt-Flughafen, als plötzlich kein Strom mehr floss. Der Zug kam so bei Zeppelinheim zum Stillstand. Auch nach einiger Zeit ging es weder vorwärts noch zurück.

Die Deutsche Bahn schickte daraufhin einen Ersatzzug, der die Reisenden aus dem liegengebliebenen ICE aufnahm. Danach setzte sich ihre Fahrt fort.

Um die Maßnahmen abzusichern, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Doch die wurden kaum gebraucht. Verletzte gab es nicht. Auch verlief die Evakuierung ohne weitere Zwischenfälle.

Zeitnah kamen Bahn-Experten an den Unglücksort und nahmen die defekte Oberleitung in Augenschein. Die Arbeiten sollen laut Bahn noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine Behebung der Störung ist "heute in den Nachtstunden" vorgesehen.

Derweil kommt es zu Verspätungen und Haltausfällen im Fernverkehr.