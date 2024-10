Zahlreiche Ausfälle! Zugfahren ab Chemnitz wird zur Geduldsprobe

Chemnitz - Reisende brauchen jetzt besonders viel Geduld: Auf gleich zwei wichtigen Bahnstrecken rund um Chemnitz kommt es in den nächsten Tagen zu massiven Einschränkungen.

Zugreisende am Chemnitzer Hauptbahnhof müssen sich in den nächsten Tagen auf ihren Wegen nach Leipzig und Zwickau auf Einschränkungen einstellen. © Uwe Meinhold

Auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig (RE 6) fallen vom 24. bis 27. Oktober einige Abendzüge aus. Stattdessen müssen Pendler zwischen Belgershain und Geithain in Busse umsteigen. Die Abfahrtszeiten ändern sich - also besser vorher überprüfen, ansonsten steht man am Ende ohne Zug da!



Noch schlimmer trifft es Reisende auf der Strecke nach Zwickau (RB 30). Die Schäden durch den entgleisten Güterzug vom 10. Oktober sorgen dafür, dass bis zum 2. November einige Züge ausfallen und Ersatzbusse rollen.