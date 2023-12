Verspätungen und Ausfälle: Verkehrsminister erhöht Druck auf Bahn

Kiel - Ob Verspätungen oder Zugausfälle - in den vergangenen Wochen kam es bei der Deutschen Bahn im Netz Mitte in Schleswig-Holstein immer wieder zu Problemen. Nun will Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (51, CDU) den Druck auf die Bahn erhöhen, wie das Ministerium in Kiel mitteilte.