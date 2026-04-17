Kurioser Fund: Frau vergisst 20 tierische Exoten in Regionalbahn
Von Markus Brachat, Jonas Reihl
Tübingen - Dass Fahrgäste persönliche Gegenstände in Bus und Bahn vergessen, ist keine Seltenheit. Was ein Regionalbahnfahrer in seinem Fahrzeug gefunden hat, ist allerdings alles andere als Alltag.
Der Mann entdeckte in seiner Bahn auf der Fahrt von Herrenberg nach Tübingen ein Paket mit der Aufschrift "Spinnen und Skorpione" - und darin insgesamt 20 Vogelspinnen. Daraufhin alarmierte er die Bundespolizei.
Die Polizei fand nach der Übergabe am Hauptbahnhof von Tübingen auf einem Zettel am Karton einen professionellen Ausdruck, der die Besitzerin auswies und den eingehaltenen Artenschutz bestätigte, wie ein Sprecher sagte.
Die 20 brasilianischen Vogelspinnen der Art Avicularia geroldi seien in Einzelboxen innerhalb des Kartons verpackt gewesen.
Alle Spinnen seien bei dem Fund am Donnerstag wohlauf gewesen.
Die Besitzerin wurde kontaktiert. Sie konnte ihre Spinnen noch am selben Tag abholen. Weshalb sie ihre besondere Fracht im Zug vergessen hatte, blieb zunächst unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa, Moritz Frankenberg/dpa