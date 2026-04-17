Kurioser Fund: Frau vergisst 20 tierische Exoten in Regionalbahn

Tübingen - Dass Fahrgäste persönliche Gegenstände in Bus und Bahn vergessen, ist keine Seltenheit. Was ein Regionalbahnfahrer in seinem Fahrzeug gefunden hat, ist allerdings alles andere als Alltag.

Die Regionalbahn war auf dem Weg von Herrenberg nach Tübingen, als der Fahrer den Fund machte. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Der Mann entdeckte in seiner Bahn auf der Fahrt von Herrenberg nach Tübingen ein Paket mit der Aufschrift "Spinnen und Skorpione" - und darin insgesamt 20 Vogelspinnen. Daraufhin alarmierte er die Bundespolizei.

Die Polizei fand nach der Übergabe am Hauptbahnhof von Tübingen auf einem Zettel am Karton einen professionellen Ausdruck, der die Besitzerin auswies und den eingehaltenen Artenschutz bestätigte, wie ein Sprecher sagte.

Die 20 brasilianischen Vogelspinnen der Art Avicularia geroldi seien in Einzelboxen innerhalb des Kartons verpackt gewesen.

Alle Spinnen seien bei dem Fund am Donnerstag wohlauf gewesen.