Lokführer, wenn's passt? Deutsche Bahn geht wegen Personalmangel in NRW diesen neuen Weg

Düsseldorf - Trotz Einstellungs-Offensive herrscht bei der Deutschen Bahn nach wie vor Personalmangel. Einer neuen Prognose zufolge könnten deswegen in Nordrhein-Westfalen bald noch viel mehr Verbindungen ausfallen, wenn sich nichts ändert. Das Unternehmen steuert jetzt mit einer neuen Idee dagegen.

Es muss sich also etwas tun. "In Zeiten des Fachkräftemangels ist Flexibilität gefragt", sagt Heinrich Brüggemann, Projektleiter des Landesprogramms Fokus Bahn zu der neuen Idee. Die Branche habe erkannt, dass nur mit besonderen Angeboten Arbeitskräfte gewonnen werden können.

Denn die Zeit drängt: Allein in NRW fehlen aktuell jetzt schon rund 350 Lokführer für Regional- und S-Bahnzüge. Bis 2027 werden dann zusätzlich ein Fünftel der aktuellen Lokführer in Rente gehen. Der Personalbedarf geht bis dahin aber um 15 Prozent nach oben, weil der ÖPNV ausgebaut werden soll.

Es handelt sich dabei um Teilzeitkräfte, die neben dem Familienleben zumindest für ein paar Stunden am Tag Zeit haben, einer Beschäftigung nachzugehen. Diese Bewerber sollen über diesen Kurs als Quereinsteiger zum Lokführer umgeschult werden.

Besonders in Regional- und S-Bahn Zügen könnte sich die Bahn den Einsatz von Teilzeitkräften vorstellen - damit die Lokführer ihren Feierabend auch wieder zu Hause verbringen können. © Oliver Berg/dpa

Die Bahn gibt bei dem ganzen Vorhaben allerdings auch zu, dass man mit dem Modell der "Teilzeitkräfte" organisatorisches Neuland betrete.

"Bisher war es so, dass sich die Lokführer während eines Arbeitstages relativ weit von ihrem Wohnort entfernen. Das ist organisatorisch nicht ganz einfach, dass sie nach einem Teilzeit-Arbeitstag wieder am Ausgangsort Feierabend machen können", so Brüggemann.

Trotzdem könne man für die Stoßzeiten, in denen Berufspendlerinnen und Pendler unterwegs sind, durchaus noch mehr Kräfte brauchen. Gerade für die Ballungsräume, zu denen zum Beispiel die Region Köln/Bonn oder das Ruhrgebiet gehört.