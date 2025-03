Mega-Sperrung! Auf dieser Bahnlinie fahren einen Monat lang Busse statt Züge

Die S-Bahnstrecke zwischen Leipzig und Zwickau muss teilweise gesperrt werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Vom heutigen Freitagabend bis zum 12. April wird die Zugstrecke zwischen Regis-Breitingen und Treben-Lehma auf Vordermann gebracht. "Ziel ist, die Streckengeschwindigkeit auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde zu erhöhen und damit die Reise-, Umstiegs- und Transportzeiten zu reduzieren", teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Während der Bauzeit wird der Bahnsteig 1 des Haltepunktes Treben-Lehma fertiggestellt, dazu soll die Erneuerung des Gleises 1 samt Oberleitung im vier Kilometer langen Abschnitt von Regis-Breitingen bis Treben-Lehma abgeschlossen werden. Weiterhin stellt die DB Lärmschutzwände in Regis-Breitingen und Plottendorf in Richtung Altenburg auf.

All das wirkt sich natürlich auf den täglichen Bahnverkehr aus! Während der Bauarbeiten müssen Reisende zwischen Borna und Zwickau auf einen SEV-Bus umsteigen. Dabei steuert der Bus nur die Bahnhöfe Altenburg, Gößnitz und Zwickau an.

Wer an einem der anderen Bahnhöfe auf der Strecke aussteigen will, muss in bereits in Neukieritzsch in den SEV-Bus steigen.

Ärgerlich! Durch die Mega-Sperrung sind Reisende deutlich länger unterwegs. Eine Fahrt mit der S5X von Leipzig nach Zwickau dauert nun 2 Stunden und vier Minuten, ohne die Sperrung wären es nur eine Stunde und 16 Minuten.