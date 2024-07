"Nicht akzeptabel": Bonner OB ätzt gegen ICE-Pläne der Deutschen Bahn

Bonn - Einst war Bonn deutsche Bundeshauptstadt, das politische Zentrum der Republik. Davon ist 2024 nicht mehr viel übrig. Jetzt droht die Stadt auch noch für mehrere Monate verkehrstechnisch von anderen Großstädten abgehängt zu werden. Denn die Deutsche Bahn will für mehrere Monate das Angebot an ICE-Direktverbindungen von Bonn nach Berlin einschränken. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (48, Grüne ) ist sauer!

Sieht die bevorstehenden ICE-Ausfälle in ihrer Stadt kritisch: Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (48, Grüne). © Henning Kaiser/dpa

Die Pläne der Bahn sehen vor, ab 5. August und bis 14. Dezember statt neun nur noch fünf Direktzüge am Tag von der einstigen Bundeshauptstadt nach Berlin anzubieten. Grund dafür sind die umfangreichen Bauarbeiten an verschiedenen Streckenabschnitten bundesweit.

Das sei laut Dörner ein "nicht akzeptabler Zustand". In einer Pressemitteilung fordert sie: "Auch als zweites politisches Zentrum mit sechs Bundesministerien, die ihren ersten Dienstsitz am Rhein haben, braucht Bonn ausreichend direkte ICE-Verbindungen nach Berlin."

Sie wolle sich in einem Schreiben an Bahn-Chef Richard Lutz (60) dafür einsetzen, dass die Zahl der Verbindungen bleibt wie bisher.

Ob das gelingt, ist jedoch alles andere als sicher. Bonn ist nämlich bei Weitem nicht die einzige Stadt im Rheinland, die bis mindestens Dezember mit erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr klarkommen muss.

In Aachen fallen zwei von vier und in Düren sogar die einzige Direktverbindung nach Berlin während der umfangreichen Bauarbeiten an verschiedenen Strecken weg. Auch andere NRW-Städte wie Gütersloh, Herford oder Mönchengladbach sind betroffen.