Pendler können aufatmen: Wichtige Bahnstrecke ins Rheinland wieder frei!

Duisburg - Nach zwei Wochen Bauzeit hat die Bahn am Montagmorgen eine wichtige Strecke zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland wieder freigegeben.

Während der Bauarbeiten an der Strecke hatte es massive Einschränkungen im Bahnverkehr gegeben. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Bauarbeiten unter anderem am Duisburger und Oberhausener Hauptbahnhof und am Düsseldorfer Flughafenbahnhof seien erfolgreich verlaufen, sagte eine Bahnsprecherin.

Für Tausende Bahnpendler in der Region endet mit der Freigabe der Strecke eine Zeit mit Schienenersatzverkehr zwischen Essen, Oberhausen, Duisburg und teilweise bis nach Düsseldorf.

Massive Einschränkungen hatte es auch im Fernverkehr gegeben: In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen hatte laut Bahn während der Sperrung so gut wie kein Fernzug gehalten.

Auch in Köln, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Dortmund hatten die Bauarbeiten Auswirkungen für ICE-Verbindungen.

Während der Bauarbeiten seien unter anderem in Duisburg und Oberhausen insgesamt fünf Brücken erneuert worden. Hinzu kamen Arbeiten an Weichen, einer Lärmschutzwand und einem Gleis am Flughafenbahnhof.