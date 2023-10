Personalmangel! Deutsche Bahn dünnt VVO-Angebot aus

Der Personalmangel bei der Deutschen Bahn sorgt im VVO ab Mitte Oktober für Einschränkungen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Wegen massiven Personalmangel hat die DB Regio AG die Fahrten im gesamten S-Bahn-Netz reduziert. Betroffen sind die Strecken der S-Bahn S 1, S 2, S 3 und S 8 sowie die Fahrten der RB 33 und RB 71", heißt es in einer Mittelung des VVO am Freitag.

Die Bahn erklärte ihrerseits: "Derzeit stehen nicht genügend Lokführende im Großraum Dresden zur Verfügung und kurzfristige Zugausfälle sind die Folge."

Aus diesem Grund habe man sich zusammengesetzt, um dennoch einen "stabilen" Fahrplan für alle Fahrgäste zu ermöglichen. Die genauen Änderungen der einzelnen Bahnen findet Ihr hier.

In Bezug auf die anstehenden Zugausfälle und Fahrplanänderungen sprach Burkhard Ehlen, Geschäftsführer der VVO GmbH, von einem deutschlandweiten Problem: "Überall in Deutschland, ob in München, Bonn, Berlin oder Hannover müssen aufgrund des Fachkräftemangels Fahrpläne ausgedünnt werden."