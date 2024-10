Wut-Welle gegen Renate Künast! "Deutsche Bahn"-Aufreger geht nach hinten los

Berlin - Zugausfälle, Verspätungen, überfüllte Bahnen, gefrustetes Personal, Sanierungsstau: Mit der Deutschen Bahn haben es Fahrgäste nicht leicht. Das sieht auch Grünen-Politikerin Renate Künast (68) so. Doch mit ihrem Unmut zur empfundenen Servicewüste entfachte sie Errungswellen in den sozialen Medien.

Grünen-Politikerin Renate Künast (68) geriet wegen ihres Postings ins Kreuzfeuer der Kritik. © Britta Pedersen/dpa

So geschehen am heutigen Samstagmorgen auf X. Dort beschwerte sich Künast: "Fünf Mitarbeiterinnen im Reisezentrum am Hauptbahnhof Berlin. Sieben Leute draußen, aber es ist noch nicht 9 Uhr."



Die studierte Sozialarbeiterin echauffierte sich und schob fragend hinterher: "Ein bisschen nett sein ginge doch auch, oder?"

Dazu lud sie ein Foto des Zankapfels hoch und verlinkte die Pressestelle der Deutschen Bahn.

Bei diesem Aufreger machte die Juristin aber die Rechnung ohne die Dynamiken des Netzes. Die Empörungsmaschine lief heiß und eine Welle der Kritik brach über Künast herein.

"Die Öffnungszeiten stehen doch dran, oder nicht?", fragte ein User, der es nach eigenem Erleben als Servicemitarbeiter gehasst habe, "wenn die Leute an die Scheibe geklopft haben".

Darüber hinaus verwies er auf die Tatsache, dass auch Vorarbeiten erledigt werden müssen. Dem schlossen sich unzählige Nutzer an.