Sachsens Schmalspur-Strecken im Aufstand gegen die Deutsche Bahn

Dresden/Berlin - Am morgigen Freitag wird im Bundesrat über die Eisenbahngesetzgebung abgestimmt. Die Länder Sachsen , Mecklenburg-Vorpommern , Sachsen-Anhalt und Thüringen werden sich gemeinsam starkmachen für die Schmalspurbahnen in ihren Ländern.

Die Fichtelbergbahn schnauft bei Unterwiesenthal durch den Winterwald im Erzgebirge. Touristen lieben die Bahn als nostalgisches Ausflugsziel. Anwohner schätzen sie als Nahverkehrsmittel. © dpa/Jan Woitas

"Wir möchten erreichen, dass die Aufsicht für schmalspurige Eisenbahnen vom Eisenbahn-Bundesamt auf die Länder rückübertragen wird", sagt Staatsminister Oliver Schenk (54, CDU).

Die Länder bitten den Bund (erneut), Fingerspitzengefühl beim Umsetzen von EU-Recht in deutsches Recht an den Tag zu legen. Sie streichen in diesem Zusammenhang die regionale Bedeutung der Bahnen für den regionalen Nahverkehr sowie deren historisches Erbe hervor.

Ihr Argument: Der Spezifik der Schmalspurbahnen (Stichwort Denkmalschutz) kann vor Ort besser gewürdigt werden als im fernen Bonner Bundesamt.

Im Fokus stehen dabei vor allem die Fahrgastrechte und Angebote zur Barrierefreiheit.

Die Schmalspurbahnen können und möchten nicht die einheitlichen Lösungen (Aufzüge, Rampen, Lifte) übernehmen, die im Eisenbahnverkehr auf Fernstrecken standardmäßig eingesetzt werden.