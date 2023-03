Von der Brauerei zum Info-Zentrum: Deutsche Bahn baut Pechhütte in Heidenau um

Heidenau - Einst Brauerei, schon bald Anlaufpunkt: Die Pechhütte in Heidenau wird derzeit von der Deutschen Bahn (DB) anlässlich des Projekts "Neubaustrecke Dresden -Prag" zu einem Info-Zentrum umgebaut. Und soll noch im Mai oder Juni eröffnet werden.

Dafür müssten mindestens 25 Kilometer Tunnellänge und Anbindungen an die Bestandsstrecken errichtet werden.

Dazu würden derzeit in der denkmalgeschützten Pechhütte, die um 1720 von Graf von Wackerbarth erbaut wurde und zuletzt als Wohnhaus diente, Sanierungs-Maßnahmen stattfinden.

"In Absprache mit dem Denkmalamt werden durch die Firma LohmenBAU aus Pirna mehrere Wände entfernt, Stützen sowie Brandschutzdecken eingezogen, Fußböden erneuert, Wände verputzt und elektrische Leitungen verlegt", erklärt Müller. An der Außenhülle verändere sich nichts: "Fassade, Dach und Fenster bleiben so, wie sie sind."