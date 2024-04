Werden diese Inseln bald vom Fernverkehr abgeschnitten?

Die Anreise zu den nordfriesischen Inseln könnte in Zukunft schwieriger werden. © Frank Molter/dpa

Dagebüll liegt an der Westküste Schleswig-Holsteins, im angrenzenden Hafen legen die Fähren zu den Inseln Föhr und Amrum ab.

"Mir vorliegenden Informationen zufolge hat die Deutsche Bahn entschieden, spätestens im Zuge der Einführung des neuen ICE L auf der Marschbahn Dagebüll nicht mehr mit ihren Fernzügen anzubinden", teilte Seidler mit. Zuvor habe die Bahn stets beteuert, dass Dagebüll angeschlossen bleibe. Der "Rückzieher" sei "bitter für die wichtige Tourismusbranche in Schleswig-Holstein". Zudem sei bereits viel Geld in die Planung von Umbauten an der Strecke geflossen.

Eine eindeutige Bestätigung seitens der Deutschen Bahn gab es zu den Plänen bislang nicht. Wie eine Sprecherin am Samstag auf mitteilte, wird der derzeit nach Dagebüll fahrende Intercity ab Ende 2026 bundesweit nicht mehr eingesetzt.

Für die neuen Züge fehle auf der betroffenen Strecke jedoch eine notwendige durchgehende Oberleitung. "Die DB prüft daher derzeit in enger Abstimmung mit den regionalen Vertretern mögliche Szenarien ab dem Fahrplan 2027", teilte die Bahnsprecherin mit.