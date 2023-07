Dieses braune Päckchen hat brisanten Inhalt

Niederkrüchten (NRW) - Zöllner haben bei einer Kontrollaktion auf der A52 nahe der niederländischen Grenze einen beachtlichen Fund gemacht. In einem unscheinbaren braunen Paket befand sich brisanter Inhalt.

Das Kokain-Päckchen war unter den Sitzen der Rückbank versteckt. © Montage: Hauptzollamt Krefeld

Ermittler des Hauptzollamts Krefeld entdeckten im Inneren mehr als 1,1 Kilogramm Kokain! Der Straßenverkaufswert für diese Koks-Menge beträgt nach Angaben eines Zoll-Sprechers derzeit etwa 85.000 Euro.

Die Beamten waren bereits am vergangenen Donnerstag auf ein Auto mit luxemburgischem Kennzeichen aufmerksam geworden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer in Albanien wohnte.

Der 36-Jährige habe behauptet, dass der Zweck seiner Reise der Kauf des Autos sei. Er wolle dieses nach Albanien überführen.

Die Zöllner blieben jedoch skeptisch und führten zur Kontrolle den Drogenspürhund "Gunnar" an den Wagen heran. Tatsächlich schlug Gunnar an der Rückbank angekommen ohne zu Zögern an.

Unter der Sitzfläche wurde dann das Päckchen mit dem Kokain gefunden und sichergestellt.