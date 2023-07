Festnahme! Enkel-Dealer vertickte Drogen über das Handy der Großeltern

Wer krumme Geschäfte mithilfe seines Handys macht muss damit rechnen, früher oder später erwischt zu werden. (Symbolbild) © 123RF/maximkostenko

Clever, aber nicht clever genug: Ein 20-jähriger Brite wähnte sich dick im Drogengeschäft als eines Tages plötzlich die Polizei vor der Tür stand und die Handschellen klickten.

Cameron Wareing verdiente sich im englischen Badeort Blackpool ein paar britische Pfund als Drogendealer dazu. Seinen illegalen Geschäften ging der junge Mann laut LancsLive, einem örtlichen Nachrichtenmedium, still und heimlich nach - nämlich aus dem Haus seiner Großeltern, in dem er gleichzeitig auch wohnte.

Die Art und Weise wie Wareing seine Deals abwickelte, brachte am Ende die Ermittler auf seine Fährte.

Der 20-Jährige nutzte dreist ein auf Oma und Opa registriertes Handy. Wie sich später herausstellen sollte, verschickte der Enkel-Dealer mehr als 1000 SMS an seine Kunden, um Drogen der Kategorie A - also Substanzen mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial - an den Mann zu bringen.