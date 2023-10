Tee im Klopapier? Zoll durchleuchtet Ladung und macht Giga-Rauschgift-Fund

Melbourne (Australien) - Ein gewaltiger Schlag gegen Drogenkriminalität gelang Zöllnern letzte Woche Mittwoch, dem 4. Oktober. Mittels Röntgenkontrolle durchleuchteten Beamte eine Lieferung Toilettenpapier aus Malaysia, die per Frachtschiff nach Melbourne (Australien) gelangte.

Am gestrigen Mittwoch verhafteten Ermittler in Melbourne daraufhin vier Personen, die einem Verbrechersyndikat angehören sollen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 33-jährige Männer aus China, einen 34-jährigen Verdächtigen aus Malaysia und einen Staatsangehörigen aus Hongkong (32).

Wie die Australian Federal Police (AFP) am heutigen Donnerstag mitteilte, stellten Kontrolleure jedoch Unregelmäßigkeiten bei der Ladung fest, wurden stutzig und meldeten den Fall der Polizei . In den Rollen befanden sich nämlich 622 grün-goldene Teepakete, die dort eigentlich nichts zu suchen hatten. Noch interessanter: Darin war, mit einem Gewicht von je einem Kilogramm pro Paket, eine kristalline Substanz - Methamphetamin!

Zwei der Männer versuchten noch per Flieger Australien zu verlassen, doch die Beamten griffen die beiden noch am Flughafen in Melbourne auf.