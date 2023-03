Mindestens 9 Tote und mehr als 40 Verletzte bei schwerem Erdbeben

Islamabad - Schock am heutigen Dienstagabend: In Teilen Afghanistans und Pakistans bebte die Erde . Es gab Tote und Verletzte. Wie groß die Schäden sind, ist bislang noch nicht absehbar.

Rettungskräfte entladen Erdbebenopfer aus einem Krankenwagen in Saidu Sharif, einer Stadt in Pakistan. © dpa/AP/Naveed Ali

In Pakistan sprach eine lokale Katastrophenschutzbehörde in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten sowie mindestens 40 Verletzten.



Aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet.

Das ganze Ausmaß des Bebens war am späten Abend noch unklar.



Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in der Hauptstadt Islamabad eine Stärke von 6,8.

Die US-Erdbebenwarte verortete das Epizentrum in der nordafghanischen Provinz Badachschan in der Ortschaft Dschurm und gab für den Ort eine Stärke von 6,5 an.

Das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam nannte auf seiner Internetseite eine Stärke von 6,5 und verortete das Beben in einer Tiefe rund 180 Kilometern. Nach Angaben des Forschungszentrums ruft ein Beben dieser Stärke und Tiefe in der Regel keine unmittelbaren Schäden hervor.