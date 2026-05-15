Sachsen buhlt beim Eurovision Song Contest um Touristen!

Dresden/Wien - Die Partys rund um den Eurovision Song Contest (ESC) sind legendär. Der Freistaat ist mit von der Partie, wenn am Samstag in Wien das große Finale steigt. Sachsens Tourismus-Manager haben Top-Werbeflächen in der österreichischen Hauptstadt gemietet, um Publikum auch nach Sachsen zu locken.

Vor der Wiener Staatsoper am Opernring flimmert derzeit Tourismus-Werbung für Sachsen. © DPA

"Ziel der Kampagne ist es, die hohe Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum in Wien zu nutzen, um Sachsen emotional aufzuladen, Bekanntheit zu steigern und Reiseinteresse zu wecken", sagt Ines Nebelung (58), die Sprecherin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS).

Im Fokus steht dabei eine jüngere, international mobile Zielgruppe, die Reisen als Kombination aus Erleben, Entdecken und Lifestyle versteht.

Sachsen setzt in Wien auf digitale Außenwerbung. Es präsentiert sich noch bis Sonntag auf riesigen Screens in zwei hochfrequentierten Wiener Premium-Lagen als Reise-Destination - in der Mariahilfer Straße (Einkaufs- und Flaniermeile) und am Opernring (vor der Wiener Staatsoper).

Die Motive: typische Bilder aus der erzgebirgischen Silberstadt Freiberg, die weltbekannte Altstadtsilhouette Dresdens am Terrassenufer mit der Raddampferflotte, das Pückler-Schloss der UNESCO-Welterbestätte Fürst Pückler Park in Bad Muskau in der Oberlausitz.