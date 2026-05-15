Sachsen buhlt beim Eurovision Song Contest um Touristen!

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Sachsen ist beim ESC mit von der Partie und wirbt in Wien darum, Publikum in den Freistaat zu locken.

Von Pia Lucchesi

Dresden/Wien - Die Partys rund um den Eurovision Song Contest (ESC) sind legendär. Der Freistaat ist mit von der Partie, wenn am Samstag in Wien das große Finale steigt. Sachsens Tourismus-Manager haben Top-Werbeflächen in der österreichischen Hauptstadt gemietet, um Publikum auch nach Sachsen zu locken.

Vor der Wiener Staatsoper am Opernring flimmert derzeit Tourismus-Werbung für Sachsen.
Vor der Wiener Staatsoper am Opernring flimmert derzeit Tourismus-Werbung für Sachsen.  © DPA

"Ziel der Kampagne ist es, die hohe Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum in Wien zu nutzen, um Sachsen emotional aufzuladen, Bekanntheit zu steigern und Reiseinteresse zu wecken", sagt Ines Nebelung (58), die Sprecherin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS).

Im Fokus steht dabei eine jüngere, international mobile Zielgruppe, die Reisen als Kombination aus Erleben, Entdecken und Lifestyle versteht.

Sachsen setzt in Wien auf digitale Außenwerbung. Es präsentiert sich noch bis Sonntag auf riesigen Screens in zwei hochfrequentierten Wiener Premium-Lagen als Reise-Destination - in der Mariahilfer Straße (Einkaufs- und Flaniermeile) und am Opernring (vor der Wiener Staatsoper).

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Hunde Hund läuft immer wieder zum selben Haus: Was Tierschützerin dann erfährt, trifft sie mitten ins Herz

Die Motive: typische Bilder aus der erzgebirgischen Silberstadt Freiberg, die weltbekannte Altstadtsilhouette Dresdens am Terrassenufer mit der Raddampferflotte, das Pückler-Schloss der UNESCO-Welterbestätte Fürst Pückler Park in Bad Muskau in der Oberlausitz.

In Wien dreht sich gerade alles um den 70. Eurovision Song Contest.
In Wien dreht sich gerade alles um den 70. Eurovision Song Contest.  © DPA

Sachsen setzt bei Tourismus-Werbekampagne auf Emotionen

So wird aktuell in Wien für Urlaub in Dresden (Foto unten) und in der Oberlausitz (Foto oben) geworben.
So wird aktuell in Wien für Urlaub in Dresden (Foto unten) und in der Oberlausitz (Foto oben) geworben.  © TMGS

"Unsere knackigen Werbebotschaften flimmern in Deutsch und Englisch jeweils 320-mal am Tag über die Screens", so Nebelung. Heimische Partner der Kampagne an der Donau sind die Vermarkter von Dresden sowie die Silberstadt Freiberg.

Auslandsmarketing ist eine feste Säule der TMGS-Arbeit. Österreich zählt, wie auch die Schweiz, Polen, Tschechien, die Niederlande, Italien, Großbritannien, USA und China, zu den Zielmärkten für die Gästewerbung im Ausland.

Übrigens: Auf Emotionen setzt Sachsen auch bei seiner neuen Tourismus-Werbekampagne. Sie heißt: "Alles auf einen Augenblick" und startete am Donnerstag.

Titelfoto: Bildmontage: TMGS, dpa

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