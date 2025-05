02.05.2025 11:20 100.000 Euro Schaden: Scheune von Flammen zerstört

In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag eine Scheune in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag eine Scheune in Brand geraten. Die Scheune fiel den Flammen zum Opfer. © Landespolizeiinspektion Nordhausen Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 0.10 Uhr auf einem Grundstück im Ortsteil Görmar ausgebrochen. Die Feuerwehr war anschließend schnell vor Ort, konnte das Gebäude allerdings nicht mehr retten. Die Scheune des betroffenen 63-Jährigen brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Darüber hinaus wurde durch die Hitzeeinwirkung ein in der Nähe befindliches Auto demoliert. Verletzt wurde den Angaben nach aber niemand. Feuerwehreinsätze Großbrand in Entsorgungsfirma ausgebrochen Am frühen Freitagmorgen war noch eine Brandwache der Feuerwehr vor Ort gewesen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 100.000 Euro. Die Kripo Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen