Brandneuer Jetski gibt den Geist auf: 16-Jähriger muss aus dem Rhein gerettet werden

Mitten auf dem Rhein ist am Wochenende ein 16-Jähriger in höchste Not geraten. Einem Schiffskapitän hat er den glimpflichen Ausgang zu verdanken.

Von Maurice Hossinger

Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) - Auf dem Rhein ist am Wochenende ein 16-Jähriger mit seinem Jetski in eine akute Notsituation geraten. Der Jugendliche konnte erst nach minutenlangem Zittern gerettet werden. Das mutmaßlich defekte Jetski wurde nach dem Vorfall an Land gezogen. © 7aktuell Bildversand Nach Angaben der Feuerwehr war der 16-Jährige gegen 14.50 Uhr auf Höhe der Stadt Wesseling (bei Köln) unterwegs, als plötzlich mittig des Flusses der Motor streikte und ausging. Kurios: Der Jetski war zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade einmal einen Tag "alt". Erst der Kapitän eines vorbeifahrenden Binnenschiffes erkannte die Gefahr und setzte alles daran, den Jungen während der Fahrt zu retten. Zeitgleich waren Einsatzkräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, den herrenlosen Jetski zu bergen und an Land zu ziehen. Wie es heißt, konnte das Wasserfahrzeug erst mit vereinten Kräften an Land und so aus dem Schiffsverkehr gezogen werden. Für den 16-Jährigen endete der Zwischenfall zwar unverletzt - einen heftigen Schock nahm er allerdings trotzdem mit. Wie genau es zum Motorausfall des Jetskis kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Eine Anzeige hat der Gerettete auch nicht zu befürchten. Laut Polizei liegt bei der überraschenden Aktion keinerlei Verstoß vor.

