17.11.2023 15:23 36-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand: Polizei kann eine Sache wohl ausschließen

In einem Mehrfamilienhaus in Aachen ist es am heutigen Freitagmorgen zu einem heftigen Wohnungsbrand gekommen.

Von Florian Fischer

Aachen - In einem Mehrfamilienhaus in Aachen ist es am heutigen Freitagmorgen zu einem heftigen Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr Aachen musste zu einem Wohnungsbrand ausrücken. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Nach Angaben der Polizei meldeten mehrere Zeugen gegen 9.30 Uhr, dass es in dem Gebäude an der Heinzenstraße brenne. Dementsprechend rückten die Beamten sowie die Feuerwehr zum Einsatzort aus. Bei den Löscharbeiten machten die Feuerwehrleute einen grausamen Fund: Denn in der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Dabei handelt es sich um den 36-jährigen Wohnungsinhaber. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand aber ausgeschlossen werden. Feuerwehreinsätze Hat ein Kind gezündelt? Wohnung nach Brand im Erzgebirge unbewohnbar Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten aber in ihren Wohnungen bleiben. Teile der Heinzenstraße und der Alexanderstraße mussten während des Einsatzes zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa