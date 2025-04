28.04.2025 11:58 80.000 Euro Schaden nach Brand an Fachwerkhaus

In Crimmitschau musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem Brand in den Wilhelm-Stolle-Weg ausrücken.

Von Claudia Ziems

Crimmitschau - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Crimmitschau (Landkreis Zwickau)! An einem Fachwerkhaus im Wilhelm-Stolle-Weg kam die Feuerwehr am Sonntagabend zum Einsatz. © Mike Müller Gegen 20.15 Uhr mussten die Einsatzkräfte in den Wilhelm-Stolle-Weg ausrücken. Dort war es aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer gekommen. Nach ersten Informationen brannte ein Vordach des leer stehenden Gebäudes. Im Einsatz waren 31 Kameraden der Feuerwehren Crimmitschau und Frankenhausen. Ein Brandursachenermittler der Polizei wird am Montag den Brandort genau untersuchen. Der entstandene Schaden wird nach Polizeiangaben auf 80.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Mike Müller