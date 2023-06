Android-Smartphones bereiten Kölner Feuerwehr Kopfschmerzen: 50 Prozent mehr Notrufe!

Die Feuerwehr in Köln ruft dazu auf, auf bestimmten Handys der Marken Samsung und Google eine Softwareaktualisierung durchzuführen. © Christin Klose/dpa-tmn

Laut Mitteilung der Feuerwehr und der Stadt Köln kämpfen die Leitstellen seit mehreren Wochen mit dem Problem: Immer wieder würden Notrufe eingehen, die Zahl der Einsätze bleibe hingegen konstant.

Ein Phänomen, das offenbar nicht nur in Köln zu beobachten ist, sondern auch in anderen Städten und sogar im Ausland.

Die Feuerwehr hat das Problem inzwischen aufdecken können und wendet sich daher an die Öffentlichkeit. Denn offenbar sorgt ein Update (Android 13), welches es Nutzern einfacher machen soll, den Notruf zu betätigen, für die Probleme. Oftmals werde der Notruf versehentlich ausgelöst, weil das Handy zum Beispiel in der Hosentasche aktiviert wurde, so die Feuerwehr.

"Besonders betroffen sind die Handymodelle von Samsung und Google", erklärt es die Feuerwehr.

Das Problem wurde standortübergreifend an die Hersteller weitergeleitet, woraufhin diese ein neues Update bereitstellten. In Zukunft sollen ungewollte Notrufauslösungen so unterbunden werden.