Anwohner bekommen plötzlich NINA-Warnung: Tückischer Brand sorgt für Einsatz in Sachsen

Grimma - Per NINA-Warnung wurden die Anwohner der Grimmaer Ortsteile Großbothen, Leisenau und Kleinbothen am Sonntag aufgefordert, ihre Fenster und Türen zu schließen. Grund dafür war ein brennendes Reifenlager.

Unter schwerem Atemschutz mussten die Rettungskräfte gegen das Feuer vorgehen. © Medienportal-Grimma

Laut Informationen vom Ort des Geschehens seien die Freiwilligen Feuerwehren aus Großbothen, Großbardau, Grimma und Erlbach gegen 10 Uhr zu einem Brand gerufen worden.

Dieser brach zwischen den Ortschaften Großbothen und Leisenau in der Kleinbardauer Straße aus.

Schon auf dem Weg zum Einsatzort, sahen die Einsatzkräfte dicke schwarze Rauchwolken in den Himmel steigen, wie Bilder beweisen.

Vor Ort angekommen, habe sich schnell herausgestellt, dass der Schuppen eines brachliegenden Silagesilos Feuer gefangen hatte. Der Grund dafür sei noch unklar, eine Brandstiftung werde allerdings nicht ausgeschlossen.

Die in dem Schuppen gelagerten Reifen seien schuld an der immensen Rauchentwicklung gewesen, wegen der die Bewohner der umliegenden Ortschaften auch per NINA-Warnung informiert wurden.