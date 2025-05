Aufmerksamer Nachbarin sei Dank! Feuerwehr findet Mieter in völlig verqualmter Wohnung

Mönchengladbach - Das ist gerade noch mal gut gegangen! In Mönchengladbach sind Feuerwehrkräfte dank eines Zeugenhinweises in einer stark verrauchten Wohnung auf den Bewohner gestoßen, der den Qualm bereits eingeatmet hatte.

Die Wohnung des Mieters hatte sich bereits mit dichtem Rauch gefüllt, als die Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus eintraf. (Symbolbild) © 123RF/nikkytok

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag schilderte, hatte eine aufmerksame Nachbarin die Kameraden am frühen Morgen gegen 4.55 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Hofstraße im Stadtteil Dahl alarmiert, nachdem sie auf den schrillen Alarmton eines Rauchmelders aufmerksam geworden war und anschließend auch Brandgeruch wahrnahm.

Umgehend rückten die Kräfte daraufhin aus und machten die betroffene Wohnung schließlich im dritten Obergeschoss des Gebäudes aus. Demnach stießen sie dort auf stark verrauchte Räumlichkeiten, nachdem Essen auf dem Herd in der Küche angebrannt war.

Der Mieter habe sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung befunden und den Brandrauch bereits eingeatmet, wie es weiter hieß. Er wurde noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt und kam anschließend zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus.