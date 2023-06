14.06.2023 20:52 Auto auf Standstreifen abgestellt, plötzlich brennt Wagen vollständig aus

Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln stand am Mittwochnachmittag ein Auto in Vollbrand. Dadurch kam es auch in der Nähe zu einem Feuer in einem Kleingartenverein.

Von Maurice Hossinger

Oberhausen - Auf der A3 bei Oberhausen hat es am heutigen Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Köln einen heftigen Zwischenfall gegeben. Ein Auto fing plötzlich Feuer und brannte in der Folge komplett aus. Von dem Fahrzeug war nach dem Brand anschließend nichts mehr übrig. © Feuerwehr Oberhausen Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag über den Vorfall informiert. Die wenig später an Ort und Stelle eintreffenden Rettungskräfte konnten schließlich bestätigen, dass das Auto, das mittlerweile auf dem Standstreifen geparkt wurde, in Vollbrand stand. Hintergründe zur Brandursache sind bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund enormer Trockenheit hatte sich das Feuer auch auf Büsche und Sträucher neben der Fahrbahn ausgebreitet. Feuerwehreinsätze Böschungsbrand sorgt für Sperrung der A7: Fahrbahn Richtung Hamburg wieder frei Glücklicherweise konnten sich alle Insassen des betroffenen Autos rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Durch den feurigen Vorfall kam es allerdings zu einem gewaltigen Rückstau von mehreren Kilometern.

Titelfoto: Feuerwehr Oberhausen