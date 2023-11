01.11.2023 21:04 Auto fängt an zu brennen, dann weitet sich das Feuer auf ein Grundstück aus

In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist in Bad Honnef ein Auto in Brand geraten. Anschließend breitete sich das Feuer aus.

Von Florian Fischer

Bad Honnef - In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist in Bad Honnef ein Auto in Brand geraten. Anschließend breitete sich das Feuer aus. Das Feuer drohte sogar auf eine Garage und ein Haus überzugreifen. © Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef Demnach wurde die Feuerwehr gegen 2.23 alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen mehrere Meter über das Fahrzeug hinaus. Diese traten auf das angrenzende Nachbargrundstück über, sodass dort ein Zaun und eine Hecke anfingen zu brennen. Zudem drohte das Feuer, auf eine Garage und das Nachbarhaus überzugreifen. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal: Brand am Textil- und Rennsportmuseum Daher wurde die Alarmstufe direkt erhöht und es wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Anschließend konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine direkt neben der Einsatzstelle liegende Tiefgarage wurde stark verraucht, diese wurde dementsprechend entlüftet. Nach der Rückmeldung "Feuer aus" an die Leitstelle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die das Fahrzeug sicherstellte und Ermittlungen eingeleitet hat. In Bad Honnef ist ein Auto in Vollbrand geraten. © Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef Insgesamt waren circa 30 Kräfte im Einsatz und auch der Rettungsdienst war mit einem Auto vor Ort.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef