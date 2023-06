Balkon steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr braucht bei Sommerhitze viel Unterstützung

Haan – Die Feuerwehr Haan (Kreis Mettmann) wurde am Samstagnachmittag zu einem schweren Balkonbrand in Haan alarmiert. Im neunten Stock schlugen die Flammen gen Himmel und forderten alle Kräfte.

Der Balkon sowie die dazugehörige Wohnung im neunten Stock brannten lichterloh. © Patrick Schüller

Der erste Notruf ging laut Mitteilung der Feuerwehr gegen 17.33 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte wenig später ausrückten und sich der Straße "Am Bandenfeld" näherten, konnten sie bereits aus deutlicher Entfernung eine dunkle Rauchsäule ausmachen.

Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung im neunten Stock befanden, rechneten die Kameraden zunächst mit einer Menschenrettung und brachten sich in Position. Da sich in der betroffenen Wohnung allerdings niemand mehr befand, kümmerte sich die Feuerwehr um insgesamt zehn weitere Bewohner, die noch aus dem Hochhaus geführt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen richteten hingegen großen Schaden an und schlugen auch in die darüber liegenden Geschosse. Der Balkon brannte derweil in voller Ausdehnung und auch die dazugehörige Wohnung, welche nicht mehr bewohnbar ist - stand in Flammen.