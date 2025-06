26.06.2025 08:50 Baumarkt abgebrannt: Schaden in Millionenhöhe

In einem Baumarkt am Ortsrand von Gerstungen (Wartburgkreis) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist gewaltig.

Von Christian Rüdiger

Gerstungen - In einem Baumarkt am Ortsrand von Gerstungen (Wartburgkreis) hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Der Schaden ist gewaltig. Alles in Kürze Baumarkt in Gerstungen abgebrannt

Schaden: etwa 1,2 Millionen Euro

Feuer ausgebrochen gegen 4:15 Uhr

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden ist dennoch immens. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Das Feuer in dem Baumarkt in der Brückenstraße war laut Polizeiangaben gegen 4.15 Uhr ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute waren in der Folge im Einsatz und hatten die Flammen gegen 7 Uhr gelöscht. Während der Löscharbeiten war die Brückenstraße voll gesperrt. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden, heißt es. Anwohner waren über die NINA-Warn-App aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Grund war der starke Rauch. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden aktuell auf rund 1,2 Millionen Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa