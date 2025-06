Baustoffhandel brennt lichterloh: Schaden in Millionenhöhe - politisches Motiv?

Die Kameraden rückten zur Paul Link GmbH in der Zuffenhauser Straße im Stadtteil Korntal aus: Auf dem Gelände brannte es lichterloh, laut einem Polizeisprecher wurden "mehrere Silos, eine Halle sowie drei Lkw in Mitleidenschaft gezogen".

Deshalb werden Zeugen gesucht, die am Sonntagmorgen in dem Gebiet verdächtige Personen bemerkt haben oder andere Hinweise geben können. Diese sollen sich bitte unter Tel. 0800/1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.