Blackout im Kreis Ludwigsburg: Trafohaus-Brand legt 80 Prozent der Haushalte lahm

Ludwigsburg - Ein Brand in einem Trafohaus hat am Sonntagabend in Asperg (Kreis Ludwigsburg) für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Zeitweise waren bis zu 80 Prozent aller Haushalte im Stadtgebiet betroffen.

Die Feuerwehr reagierte schnell, konnte einen Schaden jedoch nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 19.30 Uhr informierte die Feuerwehr das Polizeipräsidium Ludwigsburg über den Brand in der Filsstraße. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei zur Trafostation aus.

Auch der Energieversorger Netze BW schickte Spezialkräfte an den Unglücksort, da das Feuer gravierende Auswirkungen auf das städtische Stromnetz zeigte.

Während der Löscharbeiten saßen die betroffenen Einwohner von Asperg glücklicherweise nicht allzu lange ohne Strom da. Durch Umschaltungen und Umleitungen im Leitungsnetz gelang es dem Energieversorger, die Vollversorgung für alle Haushalte bereits um 20.18 Uhr wieder herzustellen.

Obwohl die Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte, war der Schaden an der Anlage nicht mehr zu verhindern. An der Trafostation entstand ein technischer Totalschaden, den die Polizei derzeit auf rund 90.000 Euro schätzt.