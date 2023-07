Blitz schlägt in Freibad ein und sorgt für gefährlichen Gasaustritt

Bothel - Nach einem Blitzeinschlag ist in einem Freibad in Bothel im Landkreis Rotenburg (Wümme) Chlorgas ausgetreten.

Spezialkräfte der Feuerwehr sind nach dem Gasaustritt in dem Freibad im Einsatz. © JOTO

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Rettungsleitstelle am späten Sonntagabend ein Blitzeinschlag in das Botheler Freibad gemeldet.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, bemerkten sie ein lautes Brummen aus dem Gebäude, in dem die Chlorgasflaschen gelagert werden. Messungen bestätigten den Verdacht: Es war Chlorgas ausgetreten.

Sofort wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr alarmiert. Anwohner wurden per App und Lautsprecherdurchsage gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Chlorgas kann bei hohen Konzentrationen durch einen Atemstillstand tödlich wirken. Es wurde im Ersten Weltkrieg als Waffe eingesetzt.

Die Einsatzkräfte stellten an zwei Chlorgasflaschen in dem Gebäude ein Leck fest. Sie wurden mit Notkappen versiegelt.