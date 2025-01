Böller-Rowdys zerstören 500 Jahre altes Denkmal

Römhild - In Römhild im Landkreis Hildburghausen ist ein unter Denkmalschutz stehender Baum abgebrannt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr verliefen alles andere als reibungslos. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hatten Unbekannte am Neujahrstag einen Feuerwerkskörper in einer Höhle des rund 500 Jahre alten Baumes platziert.

Nachdem sich der Böller entzündet hatte, ging die 27 Jahre hohe Sommerlinde am jüdischen Friedhof im Ortsteil Gleicherwiesen in Flammen auf.

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften ausgerückt, um den Brand zu löschen. Allerdings hatten die Feuerwehrleute Schwierigkeiten, weil der starke Wind die Flammen immer wieder entfachte.