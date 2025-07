Brand auf Recyclinghof: Feuerwehr rückt mitten in der Nacht aus

Mühlhausen - In der Nacht zu Freitag ist auf einem Recyclinghof in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ein Feuer ausgebrochen.

Alles in Kürze

Der Brand auf dem Recyclinghof ging wohl noch mal glimpflich aus. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 1.15 Uhr war aus bislang noch ungeklärten Gründen ein Container mit Bauschutt in der Ernst-Claes-Straße in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitagmittag mit.

Den bisherigen Angaben nach wurden keine Personen verletzt. Auch angrenzende Gebäude blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden soll gering ausfallen, hieß es.

Laut Polizei gab es trotz des Brands und dem Einsatz der Feuerwehr keine Beeinträchtigungen für die Anwohner.