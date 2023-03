Brand im Krankenhaus: Mitarbeiter versuchen, Feuer selbst zu löschen!

Heilbronn - In einem Krankenhaus im Stadtteil Neckargartach kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr .

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und fünf Löschfahrzeugen vor Ort. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Brand brach gegen 20.15 Uhr in einer Station des Klinikums in der Straße "Am Gesundbrunnen" aus. Schuld sei vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Flammen griffen auf Teile eines Zimmers sowie auf das Mobiliar über. Die Mitarbeitenden reagierten schnell und evakuierten die betroffene Station. Der Versuch, den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher zu ersticken, scheiterte.

Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Vier verletzte Mitarbeiter kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Notaufnahme.

Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.