10.07.2023 09:01 Brand in Einfamilienhaus: Dachstuhl geht in Flammen auf

Von Lara Westphal

Pinneberg - In Pinneberg ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 20.50 Uhr in den Borsteler Weg gerufen. Schon bei der Anfahrt waren die Flammen sichtbar. Die vier Bewohner des Hauses retteten sich selbst aus dem Haus. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer und konnten durch ihr schnelles Eingreifen einen Vollbrand am Dach verhindern. Bereits eine Viertelstunde nach dem Alarm war das Feuer unter Kontrolle. Feuerwehreinsätze Blitz schlägt in Freibad ein und sorgt für gefährlichen Gasaustritt Eine Person wurde aufgrund von Kreislaufbeschwerden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren am Montag zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg