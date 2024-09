08.09.2024 09:17 Brand in Gewerbegebiet: Lkw fackelt ab, Feuerwehr kann nichts mehr retten

In einem Gewerbegebiet in Ulla (Weimarer Land) brannte ein Lkw am Samstagmorgen vollständig aus.

Von Christian Rüdiger

Grammetal - Mehrere Freiwillige Feuerwehren im Weimarer Land mussten am frühen Samstagmorgen wegen eines Brandes ausrücken. Die Feuerwehren waren schnell vor Ort, konnten den Lkw jedoch nicht mehr retten. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Auf dem Gelände eines Gewerbegebiets im Ortsteil Ulla war ein Lkw in Flammen aufgegangen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der mit Flüssiggas betriebene Sattelzug in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus den Orten Nohra, Obergrundstedt, Ulla und Bad Berka konnten die Flammen löschen. Dennoch war der Lastwagen nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. Am verkohlten Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Polizei Weimar laufen. Ein technischer Defekt am Lkw oder Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV