Schwerer Brand in der Oberpfalz: Feuer verursacht enormen Schaden

Kastl - In der Oberpfalz hat ein Feuer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich verursacht.

Zahlreiche Rettungskräfte waren in der Nacht auf Freitag in Hellberg im Einsatz. © vifogra / Haubner

Laut Angaben der Polizei ging der Notruf gegen 22.20 Uhr am Donnerstag ein. Bei Ankunft der Rettungskräfte am Einsatzort in Hellberg, einem Ortsteil von Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach, standen zwei landwirtschaftliche Hallen bereits in Vollbrand.

"Die ersten Einsatzkräfte haben schon von Weitem Feuerschein gesehen und vor Ort brannten eine Maschinenhalle mit Erntevorräten, Maschinen und Betriebsstoffen sowie eine weitere Halle", schilderte Armin Daubenmerkl, Kreisbrandinspektor des Landkreises Amberg-Sulzbach, vor Ort die Szenen.

Neben den Hallen grenzte ein Wohnhaus an."Die erste Maßnahme der Feuerwehr war das Wohnhaus zu schützen, was auch gelungen ist. Das Wohnhaus ist nicht beschädigt worden. Es hat auch keine Verletzten gegeben", so Daubenmerkl. Auch Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt.

In einer der Hallen waren 60 Tonnen Weizen gelagert. Der Brand war in einer der Hallen ausgebrochen und hatte auf die zweite übergegriffen.