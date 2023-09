24.09.2023 21:10 4.252 Flammeninferno ruft Feuerwehr auf Plan: Retter im Großeinsatz!

Von Jan Höfling

Högenau - Feuerwehreinsatz im Landkreis Schrobenhausen! Die Einsatzkräfte mussten am heutigen Sonntagnachmittag in Bayern ausrücken, da eine wirtschaftlich genutzte Halle in Högenau in Brand stand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Högenau im Einsatz. © vifogra Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, wurde die Einsatzleitstelle um 16.59 Uhr über das Flammeninferno in Kenntnis gesetzt. Sofort rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Die Einsatzkräfte kämpften vor Ort angekommen gegen die Flammen, versuchten das Übergreifen des Feuers zu verhindern. Die betroffene Halle eines Spargelhofes brannte jedoch komplett ab. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Feuerwehreinsätze Großfeuer zerstört Scheune: Hoher Schaden Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des bei dem Feuer entstandenen Sachschadens können derzeit noch keinerlei Angaben gemacht werden. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag über den Brand im Landkreis Schrobenhausen in Bayern in Kenntnis gesetzt worden. © vifogra Nach Abschluss der Löscharbeiten sind entsprechende Ermittlungen diesbezüglich eingeleitet worden. Erstmeldung: 17.54 Uhr, letzte Aktualisierung: 21.10 Uhr

Titelfoto: vifogra