21.11.2023 08:33 Brand in Offenburger Wohnheim: Mehrere Senioren aus Gebäude gerettet!

Der am Montagabend ausgebrochene Brand in einer Seniorenanlage in Offenburg forderte ein Großeinsatz der Feuerwehr.

Von Johanna Baumann

Offenburg - Der am Montagabend ausgebrochene Brand in einer Seniorenanlage in Offenburg forderte ein Großeinsatz der Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand im zweiten Obergeschoss zügig unter Kontrolle bringen. © Christina Häußler / EinsatzReport24 Gegen 20.15 Uhr meldeten Zeugen das Feuer in einem Wohnheim in der Altenburger Allee. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an einem Fernseher im zweiten Stock aus. Die betroffene Wohnung wird demnach längere Zeit nicht bewohnbar sein. Die Einsatzkräfte konnten mehrere Senioren über eine Drehleiter aus dem Gebäude retten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Über eine Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur betroffenen Wohnung. © Christina Häußler / EinsatzReport24 Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar.

Titelfoto: Christina Häußler / EinsatzReport24