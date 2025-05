Brand in Tiefgarage des Darmstädter Klinikums löst Großeinsatz aus

Darmstadt - Alarm, kurz vor Mitternacht! Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Brand im Bereich des Klinikums gerufen.

Im südhessischen Darmstadt kam es am Dienstag zu Großeinsatz der Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einer Tiefgarage. © 5VISION.NEWS

In der dortigen Tiefgarage war ein Feuer ausgebrochen. "Die Flammen waren sogar von oben durch einen Lichtschacht sichtbar", schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Christopher Tropea die Lage vor Ort.

Die zuerst eintreffenden Feuerwehrkräfte verschafften sich schnell einen Überblick über das Geschehen und erhöhten umgehend die Alarmstufe.

In der Folge rückten zahlreiche weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung an. Vor Ort fanden sie eine größere Menge brennenden Unrats vor, was zu einer massiven Rauchentwicklung geführt hatte.

Letztlich bekam die Feuerwehr den Brand schnell in den Griff. Um die Rauchgase aus der Tiefgarage zu entfernen, waren zudem intensive Lüftungsmaßnahmen erforderlich, die etwa eine Stunde andauerten.