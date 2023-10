Brandgeruch in Senioren-Zentrum ruft Feuerwehr auf den Plan: Radio entpuppt sich als Übeltäter

Bergheim - In einem Seniorenzentrum in Bergheim bei Köln herrschte am Sonntag kurzzeitig helle Aufregung, nachdem in den Räumlichkeiten Brandgeruch bemerkt wurde.

Am späten Nachmittag war der Einsatz für die Bergheimer Feuerwehr wieder beendet. © Feuerwehr Bergheim

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte am Sonntagabend, dass die Einsatzkräfte am Nachmittag gegen 16 Uhr zu dem Seniorenzentrum an der Straße Am Vogelwäldchen in Bergheim-Kenten alarmiert worden waren, nachdem Anwesende dort Brandgeruch wahrgenommen hatten.

Nachdem die Kräfte vor Ort eingetroffen waren, kontrollierten sie umgehend die betroffenen Bereiche im Haus C. Alle Patienten, die laufen konnten, wurden derweil vorsorglich in einem Aufenthaltsraum gesammelt.

Nach einiger Zeit der Suche wurden die Kameraden schließlich fündig und entdeckten in einem Patientenzimmer ein Radio, in dem es zu einem Schmorbrand gekommen war. "Das Gerät wurde ins Freie gebracht und das Gebäude belüftet", schilderte der Sprecher den weiteren Verlauf des Einsatzes.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehrleute konnten alle Bewohner gegen 17 Uhr in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde niemand.